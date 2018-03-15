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Россия назвала условия примирения с Великобританией и Евросоюзом

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Лавров назвал условия для восстановления дипломатических отношений со странами ЕС
Лавров назвал условия для восстановления дипломатических отношений со странами ЕС / Фото из свободных источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия для восстановления дипломатических отношений с Великобританией и Евросоюзом после скандала вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, Лавров назвал возмутительными последние действия британского правительства во главе с премьер-министром Терезой Мэй в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Кроме того, глава МИД РФ оценил перспективы восстановления отношений России и Евросоюза и заявил, что Москва будет готова вернуться к партнерству с Брюсселем, "когда у наших европейских соседей пропадет интерес следовать в русле американских" русофобских тенденций ", включая санкции и провокации".

"И когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании, и которые далеко выходят за рамки элементарных приличий. Мы спокойно отвечаем на все эти происки тем, что мы хотим говорить со всеми и обсуждать любые проблемы ... но делать это с уважением, без нагнетания истерии", –подчеркнул Лавров.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно, а уже 14 марта она отметила, что Великобритания вышлет 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего шпиона, который в свое время здесь получил политическое убежище.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания Евросоюз Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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