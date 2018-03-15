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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Росія назвала умови примирення з Великобританією та Євросоюзом

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Лавров назвав умови для відновлення дипломатичних відносин з країнами ЄС
Лавров назвав умови для відновлення дипломатичних відносин з країнами ЄС / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови для відновлення дипломатичних відносин із Великобританією та Євросоюзом після скандалу навколо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Так, Лавров назвав обурливими останні дії британського уряду на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей у зв'язку зі справою про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

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Окрім того, глава МЗС РФ оцінив перспективи відновлення відносин Росії і Євросоюзу і заявив, що Москва буде готова повернутися до партнерства з Брюсселем, "коли у наших європейських сусідів пропаде інтерес слідувати в руслі американських "русофобських тенденцій", включаючи санкції та провокації".

"І коли пропаде, звичайно ж, інтерес миритися з тими обурливими діями, які зараз ми спостерігаємо з боку уряду Великобританії, і які далеко виходять за рамки елементарних пристойностей. Ми спокійно відповідаємо на всі ці підступи тим, що ми хочемо говорити з усіма і обговорювати будь-які проблеми... але робити це з повагою, без нагнітання істерії", – наголосив Лавров.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано, а вже 14 березня вона зазначила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього шпигуна, який свого часу тут отримав політичний притулок.

Теги: Новини Росії Великобританія Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Євросоюз Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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