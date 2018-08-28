Россия попала в собственную ловушку: санкции будут усиливать

Россия попала на санкционные вилы. Что бы ни сделали в Кремле, санкции все равно усилят.

Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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По его словам, новым законом определен период времени, в течение которого россияне должны начать сотрудничество со следователями группами Запада и показать свое участие в применении химического оружия "Новичок" на территории страны-члена НАТО.

Кремль попал в ловушку собственной технологии отрицание своего присутствия – "настамнет". Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй поставила ультиматум России: или отравление российского экс-разведчика Скрипаля – приказ непосредственно Путина. Или это преступление, совершенное из-за халатности россиян, поскольку химическое оружие "Новичок" попало в руки третьих лиц. В любом случае Россия виновна,

– подчеркнул Александр Хара.

Во-вторых, рассказывает дипломат, если представить невероятное: россияне признаются в причастности к отравлению, нарушении своих международных обязательств по Конвенции о запрещении изготовления, хранения и использования химического оружия. Признают, что не сообщили о наличии такого оружия, с помощью которого пытались совершить преступление в Великобритании. Реакция Запада будет жесткая – новые санкции.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебно кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа.