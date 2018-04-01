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Россия решили провести ракетные учения в Балтийском море: в Латвии указали на опасность

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Ракетные учения российского флота
Ракетные учения российского флота

Министерство иностранных дел Латвии решило проинформировать НАТО и ОБСЕ о ракетных учениях, которые проводить Российская Федерация в латвийской экономической зоне в Балтийском море.

Учения будет проходить с 4 по 6 апреля, сообщает издание LETA. При этом Россия решила провести учения в том регионе, где ранее такие запуски ракет не проводились.

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В МИД Латвии заявили, что Россия не нарушает международные обязательства во время ракетных учений, однако своими планами "создает напряженность в регионе Балтийского моря".

"Пока преждевременно оценивать, каким образом будут проходить эти учения. Российская сторона не дает полной информации. Она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где раньше это не делалось, поэтому у всех стран по соседству возникают вопросы", – заявил пресс-секретарь латвийского министерства Гинтс Егерманис.

Он отметил, что Россия пытается продемонстрировать свои силы такими планами, поэтому их следует рассматривать как возможную провокацию.

Стоит заметить, что для проведения ракетных учений, Агентство гражданской авиации согласилось на просьбу России на время учений закрыть воздушное пространство над этой зоной. Отмечается, что это стандартная процедура в таких случаях, однако в Латвии это произошло впервые.

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При этом МИД Латвии считает, что действия России рассматриваются как демонстрация силы, которая может поставить под угрозу гражданские корабли и самолеты над Балтийским морем.

Теги: Оружие Новости России Латвия Новости политики
Источник: 24 Канал
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