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Росія вирішили провести ракетні випробування у Балтійському морі: у Латвії вказали на небезпеку

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Ракетні навчання російського флоту
Ракетні навчання російського флоту

Міністерство закордонних справ Латвії вирішило проінформувати НАТо та ОБСЄ про ракетні навчання, які проводитиме Російська Федерація у латвійській економічній зоні у Балтійському морі.

Навчання відбуватиметься з 4 по 6 квітня, повідомляє видання LETA. При цьому Росія вирішили провести навчання у тому регіоні, де раніше такі запуски ракет не проводилися.

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У МЗС Латвії заявили, що Росія не порушує міжнародні зобов’язання під час ракетних навчань, однак своїми планами "створює напруженість в регіоні Балтійського моря".

"Поки передчасно оцінювати те, яким чином будуть проходити ці випробування. Російська сторона не дає повної інформації. Вона оголосила про навчання з дотриманням всіх процедур, але робить це в зонах, де раніше це не робилося, тому у всіх країн по сусідству виникають питання", – заявив прес-секретар латвійського міністерства Гінтс Егерманіс.

Він зазначив, що Росія намагається продемонструвати свої сили такими планами, відтак їх слід розглядати як можливу провокацію.

Варто зауважити, що задля проведення ракетних випробувань, Агентство цивільної авіації погодилося на прохання Росії на час навчань закрити повітряний простір над цією зоною. Зазначається, що це є стандартна процедура у таких випадках, однак у Латвії це сталося вперше.

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При цьому МЗС Латвії вважає, що дії Росії розглядаються як демонстрація сили, яка може поставити під загрозу цивільні кораблі та літаки над Балтійським морем.

Теги: Зброя Новини політики Латвія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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