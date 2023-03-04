Россияне согласны жить плохо: как их готовят к долговременной войне

Россия не может одержать никаких побед на фронте, потому пытается затянуть войну в Украине. Кремль готовит россиян к ухудшению условий жизни.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российское руководство нарисовало себе, что страна-агрессор готова к длительному противостоянию.

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Однако на самом деле у России уже сейчас возникают большие проблемы в разных сферах. Даже российский миллиардер и олигарх Олег Дерипаска предупредил о серьезных экономических проблемах для России.

По мнению подсанкционного олигарха, действующая экономическая политика может привести к тому, что в 2024 году у России просто "не будет денег".

"Если даже Дерипаска говорит, что денег нет, то есть серьезные проблемы. Ведь он видит ситуацию не с точки зрения сумасшедшего патриота или пропагандиста, а гораздо более масштабно", – отметил Ступак.

Пропаганда в российских церквях

По словам экс-сотрудника СБУ, в России направляют огромные средства на военно-промышленный комплекс, но обрезают финансирование остальных отраслей – здравоохранения, регионального строительства и так далее.

Парадоксально, что часть россиян воспринимает это как должное. Большую роль в этом играет российская пропаганда.

Особенно качественно работает пропаганда в церквях. Церковники продвигают тему, что чем хуже ты живешь сейчас здесь, на Земле, тем лучше будешь жить в другом мире. И россиянам это нравится,

– рассказал Ступак.

По его словам, население России утешает себя тем, что, мол, сейчас будет жить плохо, но потом попадет на небеса, где жизнь будет прекрасна.

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Россияне согласны плохо жить, чтобы противостоять Западу

В то же время, по мнению некоторых россиян, на Западе люди якобы сейчас шикуют, а потом будут за это отвечать.

Россияне согласны жить плохо. В российском обществе широко распространено представление, мол, хорошо не жили и нечего начинать,

– сказал Ступак.

Эксперт Украинского института будущего добавил, что в России есть большая прослойка населения, которая была свидетелем разрушения Советского Союза.

"А сейчас эти люди активно участвуют в разрушении России только ради того, чтобы противостоять Западу", – добавил Ступак.

Проблемы России: коротко