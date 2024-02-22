Население России готовят к затяжной войне, – британская разведка

В России пытаются оправдать продолжительность войны с Украиной и колоссальные потери оккупантов тем, что они якобы "воюют с Западом". Это наталкивает на мысль, что жителей России готовят к снижению уровня жизни и затяжной войне.

Разведка Великобритании в ежедневной сводке привела в пример слова спикера Путина Дмитрия Пескова, который на днях выступил с заявлением. Так, Песков сказал, что "спецоперация может длиться немного дольше".

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Какие нарративы распространяет Кремль

Представитель Путина Песков 14 февраля выступил перед журналистами и заявил, что якобы "специальная военная операция может длиться немного дольше". Он объяснил свои слова тем, что все якобы началось, как операция против Украины, но "приобрело форму войны против коллективного Запада, войны, когда страны коллективного Запада во главе с США непосредственно вовлечены в этот конфликт".

В британской разведке заявили, что такие нарративы в целом соответствуют кремлевской пропагандистской риторике, которая пытается оправдать продолжительность войны и масштаб российских потерь, изображая войну как прямой конфликт с Западом.

Это является частью официальной российской версии, которая почти наверняка направлена на то, чтобы подготовить население страны к долгосрочному конфликту и связанному с ним снижению уровня жизни внутри страны, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России,

– заявили в разведке Великобритании.

Британская разведка о войне: последние новости