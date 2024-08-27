Ордена за побег: россияне, которые сбежали из окруженной ВСУ колонии, наградили за "мужество"

Недавно ВСУ взяли в окружение женскую колонию в Курской области, откуда вынуждены были бежать российские военные. Как оказалось, впоследствии они были награждены орденами за "мужество и отвагу".

В то же время исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что россияне якобы удерживали колонию несмотря на превосходящие силы ВСУ. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Как россиян наградили за побег

Российские военные, которые засели в женской колонии в селе Малая Локня Курской области, но после штурма ВСУ сбежали, были награждены орденами и медалями "за мужество и отвагу".

По словам Смирнова, в колонии находились военные мотострелкового батальона группировки "Север" и пограничники.

Губернатор утверждает, что россияне якобы удерживали колонию, несмотря на окружение и атаки превосходящих сил ВСУ на БМП Marder и Stryker.

Также Смирнов сообщил, что российские военные "превратили комплекс зданий учреждения в крепость", возвели защитные сооружения вокруг нее "и героически удерживали позиции в течение нескольких дней".

Как сообщают росСМИ, оккупанты наконец отступили, "когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их стало бессмысленно".