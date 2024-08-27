Водночас виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов заявив, що росіяни буцімто утримували колонію попри переважаючі сили ЗСУ. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як росіян нагородили за втечу

Російські військові, які засіли в жіночій колонії в селі Мала Локня Курської області, але після штурму ЗСУ втекли, були нагороджені орденами та медалями "за мужність і відвагу".

За словами Смірнова, в колонії перебували військові мотострілецького батальйону угруповання "Північ" та прикордонники.

Губернатор стверджує, що росіяни буцімто утримували колонію, попри оточення і атаки переважаючих сил ЗСУ на БМП Marder і Stryker.

Також Смірнов повідомив, що російські військові "перетворили комплекс будівель установи на фортецю", звели захисні споруди навколо неї "і героїчно утримували позиції протягом декількох днів".

Як повідомляють росЗМІ, окупанти врешті відступили, "коли український танк зруйнував будівлі на території колонії й утримувати їх стало безглуздо".