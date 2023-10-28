Как во время Второй мировой войны: действительно ли Россия строит военные заводы

Сообщается, что в России работает военно-промышленный комплекс в "три смены" для производства техники и боеприпасов. Однако эта информация не соответствует действительности и это только устрашение украинцев.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала объяснил, что во многом это выпендривание. Хотя, по его словам, военный бюджет России по пропорциям близится к военному бюджету Второй мировой войны.

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Наращивание российского ВПК – в основном мифология

Как пояснил Яковенко, военное производство и военные выплаты приводят к определенному росту уровня жизни людей в депрессивных регионах России, откуда мужчин забирают на фронт.

Постоянное погружение России в войну по экономике приводит к оживлению экономики, к проявлению большого количества людей, которые зависят от войны и поэтому поддерживают войну – вот что опасно,

– заметил российский оппозиционный журналист.

То есть количество россиян, поддерживающих войну, не уменьшается и даже немного растет.

По словам Яковенко, увеличение боевого потенциала российского потенциала вряд ли происходит скачкообразно – это в основном мифология, хотя военные заводы действительно работают.

Одними из таких есть заводы в Северодвинске, которые производят и ремонтируют подводные лодки. В частности, предприятие "Звезда".

Их мощности совершенно недостаточно для производства какого-то существенного строительства подлодок, которыми можно серьезно перевооружить и укрепить (российскую армию – 24 Канал),

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Что может вызвать "перелом" в войне

По его мнению, ситуация с авиационным производством также не имеет необходимой мощности, которая могла бы помочь России изменить ход войны. Однако не следует недооценивать врага и говорить, что страна-агрессор постепенно остается без оружия.

Игорь Яковенко о ВПК России: смотреть видео

К тому же самое главное в войне – боеприпасы, которые могут повлечь за собой "перелом" в российско-украинской войне. Однако на сегодняшний день Украина в количестве боеприпасов однозначно побеждает.

Последние события, когда по количеству проведенных запусков ракет и произведенных артиллерийских выстрелов, Украина впервые превзошла за более чем полтора года войны Россию – это очень важный показатель, это "перелом",

– объяснил Яковенко.

Фактически "перелом" – это соотношение в контрбатарейной войне, когда Украина начала наносить больше ударов по врагу, чем Россия по территории суверенного государства.

Россия не выдерживает. Количество боеприпасов, поставляемых КНДР или Китая через КНДР, также поставляемые Ираном, явно меньше, чем производит и поставляет НАТО. И экономика не сравнима. К примеру, тыл НАТО гораздо крепче, чем КНДР и Иран. Здесь "главная точка соревнования", в которой Украина выигрывает,

– резюмировал Игорь Яковенко.

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