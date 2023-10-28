Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що великою мірою це випендрювання. Хоча, за його словами, військовий бюджет Росії за пропорціями наближається до військового бюджету Другої світової війни.

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Нарощення російського ВПК – здебільшого міфологія

Як пояснив Яковенко, військове виробництво та військові виплати призводять до певного зростання рівня життя людей у депресивних регіонах Росії, звідки чоловіків забирають на фронт.

Постійне занурення Росії у війну з огляду економіки призводить до пожвавлення економіки, до проявлення великої кількості людей, які залежать від війни й тому підтримують війну – ось що небезпечно,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Тобто кількість росіян, які підтримують війну, не зменшується і навіть трохи росте.

За словами Яковенка, збільшення бойового потенціалу російського потенціалу навряд чи відбувається стрибкоподібно – це здебільшого міфологія, хоча військові заводи справді працюють.

Одними з таких є заводи у Сєвєродвінську, які виробляють та ремонтують підводні човни. Зокрема, підприємство "Звєзда".

Їхньої потужності цілковито недостатньо для виробництва якогось суттєвого будівництва підводних човнів, якими можна серйозно переозброїти та укріпити (російську армію – 24 Канал),

– підкреслив Ігор Яковенко.

Що може спричини "перелом" у війні

На його думку, ситуація з авіаційним виробництвом також немає необхідної потужності, яка могла б допомогти Росії змінити хід війни. Однак не варто недооцінювати ворога й казати, що країна-агресорка поступово залишається без зброї.

Ігор Яковенко про ВПК Росії: дивитися відео

До того ж найголовніше у війні – боєприпаси, які можуть спричинити "перелом" у російсько-українській війні. Проте на сьогодні Україна в кількості боєприпасів однозначно перемагає.

Останні події, коли за кількістю проведених запусків ракет та зроблених артилерійських вистрілів, то Україна вперше перевершила за більше ніж півтора року війни Росію – це дуже важливий показник, це "перелом",

– пояснив Яковенко.

Фактично, "перелом" – це співвідношення в контрбатарейній війні, коли Україна почала завдавати більше ударів по ворогу, ніж Росія по території суверенної держави.

Росія не витримує. Кількість боєприпасів, які постачає КНДР або Китаю через КНДР, також ті, які постачає Іран, явно менша за те, що виробляє та поставляє НАТО. І економіка не порівнянна. До прикладу, тил НАТО набагато міцніший, ніж те, що являє собою КНДР та Іран. Тут "головна точка змагання", у якій Україна виграє,

– резюмував Ігор Яковенко.

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