Привязывают к технике под прицел дронов: боец НГУ шокировал, как россиян принуждают к штурмам

Российских солдат, которые отказываются идти на штурм, командиры насильно привязывают к технике под прицел FPV-дронов украинских военных. Россияне понимают, что их просто застрелят, если они не пойдут штурмовать.

Такой информацией с 24 Каналом поделился Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что у врага остается 2 варианта: либо согласиться на штурмовые действия и надеяться на плен, или их уничтожат собственные командиры.

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Как россиян принуждают к штурмам

По словам военного, российские солдаты боятся собственных командиров, а не Силы обороны Украины. Они знают, что если не пойдут на штурмовые действия, их просто "обнулят". При чем командование говорит об этом открыто: "Не пойдешь на штурм, я тебя застрелю".

В российской армии есть как абсолютные профессионалы, которые работают достаточно мощно и соблюдают все правила ведения войны, так и "одноразки", как их называют сами же командиры. Их задача – или забежать на позиции, расположенные как можно ближе к линии боестолкновения, или прорваться в тыл, где их гарантированно ликвидируют, но им необходимо отвлечь внимание от того, что будет дальше.

После них же движутся профессионалы, которые пытаются максимально приблизиться к украинским военным, сделать "серую зону" меньшей, накопить силы и дальше продолжить штурмовые действия. Определенная логика в этом есть, но она стоит тысячи жизней россиян каждый день.

Они понимают, что если они не пойдут на эти штурмовые действия, их просто застрелят,

– подчеркнул боец НГУ.

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Россиян насильно привязывают к технике

Бывали случаи, когда бригаду "Рубеж" штурмовали россияне, которые плохо передвигались или даже ходили на костылях, но их все равно заставляли идти в бой.

Россияне рассказывали, что некоторых их "отказников" не то чтобы заставляли штурмовать, а просто привязывали к технике, которая с вероятностью в 90% сгорит от FPV-дронов Сил обороны,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

Поэтому у российских военных остается 2 варианта: либо пойти на штурм и сдаться в плен или закрепиться, или их уничтожат свои же командиры.

По состоянию на 10 февраля украинские военные ликвидировали уже более 850 тысяч бойцов России. Только за предыдущие сутки удалось уничтожить 1 170 оккупантов. Потери в технике также значительные.