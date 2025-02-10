Такою інформацією з 24 Каналом поділився Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зазначивши, що у ворога залишається 2 варіанти: або погодитися на штурмові дії і сподіватися на полон, або їх знищать власні командири.

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Як росіян примушують до штурмів

За словами військового, російські солдати бояться власних командирів, а не Сили оборони України. Вони знають, що якщо не підуть на штурмові дії, їх просто "обнулять". При чому командування говорить про це відкрито: "Не підеш на штурм, я тебе застрелю".

У російській армії є як абсолютні професіонали, які працюють досить потужно й дотримуються всіх правил ведення війни, так і "одноразки", як їх називають самі ж командири. Їхнє завдання – або швидко забігти на позиції, розташовані якнайближче до лінії боєзіткнення, або прорватися в тил, де їх гарантовано ліквідують, але їм необхідно відвернути увагу від того, що буде далі.

Після них же рухаються професіонали, які намагаються максимально наблизитися до українських військових, зробити "сіру зону" меншою, накопичити сили й далі продовжити штурмові дії. Певна логіка у цьому є, але вона вартує тисячі життів росіян кожного дня.

Вони розуміють, що якщо вони не підуть на ці штурмові дії, їх просто застрелять,

– наголосив боєць НГУ.

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Росіян насильно прив'язують до техніки

Бували випадки, коли бригаду "Рубіж" штурмували росіяни, які погано пересувалися або навіть ходили на милицях, але їх все одно змушували йти в бій.

Росіяни розповідали, що деяких їхніх "отказників" не те щоб змушували штурмувати, а просто прив'язували до техніки, яка з імовірністю в 90% згорить від FPV-дронів Сил оборони,

– підкреслив Андрій Отченаш.

Тож у російських військових залишається 2 варіанти: або піти на штурм і здатися в полон чи закріпитися, або їх знищать свої ж командири.

Станом на 10 лютого українські військові ліквідували вже понад 850 тисяч бійців Росії. Лише за попередню добу вдалося знищити 1 170 окупантів. Втрати у техніці також значні.