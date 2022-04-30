Россиянам будет не до парада 9 мая, – Вениславский об "успехах" врага и мобилизации
Российские оккупанты перекидывают дополнительные подразделения на Изюм, чтобы иметь возможность активизировать свое наступление.
Однако врагу не удастся добиться своих целей благодаря грамотно построенной украинской обороне. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский.
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Он четко убежден, что к заявленным датам, которые для россиян являются символическими, у врага точно не будет успехов, которыми можно похвастаться на параде 9 мая.
Есть основания для того, чтобы прогнозировать, что, возможно, россиянам будет даже не до парада 9 мая,
– считает Вениславский.
Объявит ли Путин мобилизацию
Министерство обороны Великобритании заявило, что вероятнее всего российский диктатор Владимир Путин именно 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию в России, чтобы бросить все силы в последний бой.
Учитывая отсутствие успехов России, и то, что украинские военные вытеснили вражеские подразделения с севера и северо-запада Украины, Киевского и Черниговского регионов, их моральное состояние остается неутешительным. Еще и учитывая, что их опять же отправили воевать на Восток.
"Без расширения мобилизационного ресурса Россия вряд ли сможет продемонстрировать какие-то тактические победы. Поэтому, я думаю, что им неизбежно нужно будет объявлять мобилизацию. Это может случиться и раньше 9 мая", – считает Вениславский.