Это основа, – командир "Ахиллеса" раскрыл, что потеряли россияне после отключения Starlink

Россия больше не может использовать Starlink на фронте. Это привело к негативным последствиям для противника. Россияне ищут способы, как разрешить ситуацию.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что основой управления войсками всегда была связь. Starlink обеспечивает надежную коммуникацию между структурными подразделениями, которые выполняют боевые задачи, и командным пунктом в армии.

Что потеряли россияне с отключением Starlink?

Бесперебойная связь на фронте позволяет быстро реагировать на изменение оперативной ситуации. Юрий Федоренко отметил, что спутниковая связь Starlink давала россиянам такую возможность. Когда ее отключили, у противника возникли серьезные проблемы. В частности это повлияло на возможности врага качественно выполнять боевые задачи.

Это также касается различных базовых мессенджеров, которыми пользуется противник. Это и имеет свое влияние на управление войсками. Кроме того, надо заметить, что враг начал применять Starlink вместе с беспилотниками, как тактического, так и оперативного уровня,

– подчеркнул он.

Это некоторое время позволяло оккупантам обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы. Как следствие, Украина страдала от достаточно точных атак.

Командир "Ахиллеса" отметил, что сейчас россияне потеряли такую возможность. Это стало возможным благодаря эффективной коммуникации Министра обороны Украины Михаила Федорова с украинскими партнерами в США и компанией, которая производит Starlink.

Обратите внимание! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что восстановление связи займет у россиян несколько месяцев или полгода и не будет таким эффективным, как раньше. Пока враг ищет решение, украинские военные получают тактическое преимущество.

Федоренко также добавил важное уточнение, что Украина также использует Starlink для связи на фронте. Это очень помогает нашей армии. Однако необходимо, чтобы военное руководство Украины искало другие альтернативные методы связи. Все для того, чтобы не зависеть от частного бизнеса другой страны, ведь бесперебойная коммуникация наших военных на фронте очень важна.

Министерство обороны Украины достаточно активно работает над этим, но нужно время для успешного результата.

