Хотели миллионом захватить всю Европу, но обломались: почему Россия изменила правила призыва

В России в Госдуму внесли законопроект по повышению призывного возраста. Верхнюю планку хотят поднять до 30 лет, а нижнюю – с 18 до 21 года. Соответствующие изменения должны вступить уже с 2024 года.

В эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что эти действия не означают отсутствие мобилизации в России. По его мнению, будет и то, и то, ведь каждое перекрывает разные задачи.

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Он объяснил, что есть долговременные и кратковременные задачи. История о призывниках – это долговременная, ведь россияне хотят расширить свою армию. У них уже вышел приказ Путина о том, что численность армии будет увеличена.

"Они собираются вести войну против всего мира в ближайшие десятилетия. Думали, что смогут относительно небольшой армией – имели чуть меньше миллиона людей, – захватить целый мир или всю Европу", – рассказал политтехнолог.

Начали с Украины и уже обломались на Украине. Поняли, что так не пойдет, что так война не ведется, что здесь серьезное сопротивление, поэтому сейчас наращивают армию,

– акцентировал Михаил Шейтельман.

Эксперт отметил, что не верит, что они увеличатся возраст – 19 и 20 вместо 18. Он предположил, что есть какой-то подвох, поэтому нужно хорошо разобраться в этом законопроекте.

"Неужели не будут брать людей, которым 18-19 в этом году? Они же в прошлом году взяли их, если они сейчас не возьмут, то весь призыв будет очень маленький. Не может быть, чтобы россиян начали забирать с 21 года в армию. Неготов поверить в таких военных условиях", – объяснил политтехнолог.

Мобилизация в России

Михаил Шейтельман отметил, что продолжения мобилизации ждем обязательно. Ведь за последние дни ВСУ уничтожали по тысяче врагов в сутки, а впоследствии еще несколько дней по 700. Это все преимущественно мобилизованные. Даже если это контрактники – не столь важно, главное, что уменьшается их численность. Эти потери нужно будет восполнять и в ближайшее время. Поэтому они не могут обойтись без новой мобилизации.

"Да, я понимаю, что они ее оттягивают, понимают негативные эффекты, но им некуда деваться. Эти люди собрались воевать всегда. Соответственно, им всегда нужна будет мобилизация", – подытожил Михаил Шейтельман.

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