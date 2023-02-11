Это уже невозможно: Фейгин исключил неожиданное и быстрое наступление России

В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Россия готовится к новому наступлению. Однако следует понимать, что какого-нибудь неожиданного и быстрого наступления оккупанты уже не смогут начать.

Так, сегодня украинская разведка работает на совсем другом уровне, поэтому сделать это внезапно не получится. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

Не пропустите Тысячи танков, сотни истребителей: Foreign Policy описало подготовку России к новому наступлению

Россиянам не удастся совершить внезапное наступление

Итак, если Украина заметит концентрацию сил и средств российских захватчиков, то нанесет опережающий удар. Кроме того, немалую помощь по разведывательным данным нашему государству оказывают партнеры из Соединенных Штатов.

Версия относительно неожиданного и быстрого наступления не очень правдоподобна,

– отметил российский оппозиционный политик.

Он добавил, что для воплощения в реальность неожиданного наступления России необходимы хорошо подготовленные бойцы. Впрочем, трудно сказать это о мобилизованных, которых страна-агрессор нагнала в ряды оккупационного войска.

Где оккупанты могут попытаться наступать

Россияне могут совершить наступление на отдельных направлениях, но не широким фронтом. По мнению Фейгина, наиболее вероятным вариантом является наступление русской армии в Донецкой области в течение февраля – марта для того, чтобы выйти на административные границы.

Фейгин отметил, что у россиян не получится организовать внезапное наступление: смотрите видео

Кроме того, оккупанты могут попытаться пойти на Харьков и Сумы с территории страны-агрессора. Однако в таком случае России никак не станет легче подготовиться к таким действиям, поскольку в этих районах сконцентрированы разведывательные средства, чтобы предотвратить такую угрозу.

Пока идет война, любая неожиданность должна быть обеспечена внезапностью и неизвестностью. Все происходящее свидетельствует о том, если эти вещи и произойдут, то будут вполне ожидаемыми,

– сказал российский оппозиционный политик.

Последним участком, с которого Россия может подготовить наступление на территорию нашего государства, остается Беларусь. Однако сейчас концентрации враждебных сил, необходимых для этой операции на Севере Украины, не зафиксировано.

"Мы имеем дело с растянутым во времени способом продвижения. Самым главным на этом этапе является выход на административные границы Донецкой области", – подчеркнул Фейгин.

Читайте также Хотят отвлечь ВСУ от Донбасса: в NYT спрогнозировали, где россияне могут открыть еще один фронт

Кроме того, по его мнению, каких-то неожиданных одномоментных наступлений уже не будет. Даже контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины на Запорожье в будущем, верятно, не будут столь неожиданными, как проведение Харьковской операции.