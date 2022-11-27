Россиянам не выгодна смерть Лукашенко: эксперт сказал, какие проблемы могут возникнуть у Кремля

Лукашенко знает, что его могут убить, если пожелают. Но нужно ли это Кремлю – большой вопрос.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что в белорусских спецслужбах каждый второй – агент ФСБ. Но россиянам не нужно убивать Лукашенко.

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Поскольку в таком случае, по мнению Шейтельмана, Россия должна захватить власть в Беларуси. И если в мирное время, они бы с легкостью это сделали – сейчас война, кто-то должен этим заниматься, а значит, нужно много ресурсов на это.

Вся Росгвардия – на фронте, ФСБ – на оккупированных территориях и непонятно чья задача – заниматься свержением Лукашенко. Убить – самая легкая часть,

– убежден Шейтельман.

Вдруг в Беларуси начнутся протесты, придется "глушить" эти настроения, в 2020 году белорусские протесты разгоняла Росгвардия.

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Также, по словам Шейтельмана, есть другая проблема – если белорусские военные получат приказ идти войной в Украину, если такой приказ отдаст Лукашенко – они пойдут.

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"Если же Лукашенко убить, то армия Беларуси уже может не захотеть выполнять приказы, потому что кто будет их отдавать?", - говорит политтехнолог.

Раньше все думали, что в случае смерти Лукашенко могут назначить Макея – но его нет. Теоретически, на место Макея, есть два человека – если Лукашенко назначит одного из них, то это будет его выбор.

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