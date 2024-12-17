На одном из направлений оккупанты жалуются – нечего есть

Захватчики ощутили на себе плохую логистику на фронте. Там у врага нет даже еды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Анастасии Бобовниковой в эфире телеканала "Мы – Украина".

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На Востоке россиянам нечего есть

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что речь о Краматорском направлении.

Были сообщения, что очень плохая логистика, плохо настроена. Вплоть до того, что россиянам нечего есть. Они сообщают, что нет еды, нет обеспечения. Настолько плохо сейчас с логистикой у противника,

– сказала спикер.

Впрочем, она подытожила: россиян все равно гораздо больше, чем украинских защитников.

Какова ситуация на Краматорском направлении

В Генштабе сообщили, что по состоянию на 16 часов 17 декабря были атаки в районах Часового Яра и Ступочек. Но три попытки россиян потеснить Силы обороны с занимаемых позиций не имели успеха. Оккупанты сбросили 6 управляемых авиационных бомб вблизи Пазено и Васюковки.

24 ОБМр достает оккупантов в трубах канала Северский Донец – Донбасс. Враг накапливается там, создавая малые штурмовые группы. Следует сказать, что этот канал был основным источником питьевой воды для Донецкой области и частично для Луганской. А сейчас он пересыхает.