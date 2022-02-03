Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале рассказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. Россиянам также нужно, чтобы в Украине никогда не заканчивалось политическое противостояние и не было прочной власти.
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По словам Щербины, в Москве хорошо понимают, что когда власть в Украине "подберет", например, "Оппозиционная платформа – За жизнь", то им здесь нечего будет "ловить". Все из-за того, что в ОПЗЖ сразу найдутся люди, которые захотят самостоятельно грабить государство.
Россиянам, по моему глубокому убеждению, не нужна ни одна украинская власть. Им надо, чтобы здесь было безвластие,
– подчеркнул журналист.
Как добавил Щербина, России действительно нужно, чтобы в Украине был хаос. Это является ее ключевой задачей.
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