Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина. Росіянам також потрібно, щоб в Україні ніколи не закінчувалося політичне протистояння й не було міцної влади.
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За словами Щербини, у Москві добре розуміють, що коли владу в Україні "підбере", наприклад, "Опозиційна платформа – за життя", то їм тут не буде що "ловити". Усе через те, що в ОПЗЖ зразу знайдуться люди, які захочуть самостійно грабувати державу.
Росіянам, на моє глибоке переконання, не потрібна жодна українська влада. Їм треба, щоб тут було безвладдя,
– наголосив журналіст.
Як додав Щербина, Росії дійсно потрібно, щоб в Україні був хаос. Це є її ключовим завданням.
"Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
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