Федоров рассказал подробности разговора с Маском, после которого россиянам отключили Starlink

Зимой 2026 года российские войска на фронте столкнулись с серьезными проблемами со связью. Причиной этого стало отключение Starlink для российских пользователей, которое произошло по просьбе Министерства обороны Украины.

Как Украине удалось убедить Илона Маска отключить связь для россиян, рассказал министр обороны Михаил Федоров в интервью для YouTube-канала PRESSING.

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Глава министерства рассказал, что вскоре после своего назначения у него состоялся личный разговор с Илоном Маском. По его словам, зимой ситуация в Украине была крайне сложной из-за массированных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.

Помимо задачи построения эффективной системы противовоздушной обороны, дополнительным вызовом стало активное использование противником беспилотников типа "Шахед", которые управлялись через Starlink.

В этих условиях, отметил Федоров, пришлось оперативно налаживать коммуникацию с компанией SpaceX. По словам министра, сотрудничество постепенно стало системным, и он напрямую обратился к Маску, после чего тот предложил провести беседу в формате видеосвязи.

Детали этой беседы Федоров не раскрыл, однако отметил, что установленные контакты помогли Украине укрепить связь и получить определенные технологические преимущества в войне.

Каким аналогом Starlink сейчас пользуются россияне?

Что касается российских аналогов Starlink, министр отметил, что Минобороны внимательно следит за новыми разработками противника, в частности за проектом "Рассвет". Он выразил сомнение в том, что Россия сможет быстро добиться результатов в сфере спутниковой связи, однако подчеркнул, что Украина должна быть готова и к этому вызову.

Конечно, нужно прогнозировать, что будет дальше. Если мы хотим и дальше удерживать инициативу и побеждать в каждом техническом цикле – нам нужно знать, что делают россияне, о чем они говорят, куда инвестируют – поэтому мы следим,

– подчеркнул Федоров.

Федоров отметил, что противник уже запустил первые спутники на орбиту и добавил, что Россия планирует постепенно расширять их количество.

В то же время, по его словам, создание полноценной спутниковой сети – это длительный и сложный процесс, который займет годы. В настоящее время Россия частично компенсирует отсутствие развитой инфраструктуры использованием Mesh-сетей и управляемых беспилотников, в частности "Шахедов".

Украинская сторона, в свою очередь, работает над противодействием этим решениям, включая отдельные операции по уничтожению соответствующих сетей и систем связи. Министр также добавил, что Украина разрабатывает ряд технологических решений, с которыми российская армия столкнется уже в ближайшее время.

К слову, 8 июня стало известно, что один из аппаратов группировки "Рассвет" прекратил своё существование, так и не заработав на полную мощность.

Отметим, что 23 марта 2026 года с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2-1б", которая вывела на орбиту первую оперативную партию из 16 спутников "Рассвет-3". Эта миссия проходила в атмосфере строгой секретности — ни "Роскосмос", ни Министерство обороны России не делали официальных заявлений.