Россия приравнивает Соледар чуть ли не к Киеву, чтобы набить себе цену

Если сейчас почитать российские каналы, то Соледар – практически второй по значению город Украины после Киева.

Россияне тысячами мрут за маленький город

Россияне (а прежде всего – пул Пригожина) всеми силами раздувают значение боев за город.

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Они генерируют потоки адской лжи: о "котлах", "тысячах пленных" и так далее. Эту волну неохотно подхватывают и другие сетки.

Причина очень простая. Россиянам все труднее ответить на вопрос: "А зачем мы вообще штурмуем эти города, да еще такой ценой? Чтобы что?". Тысячи убитых, много тысяч искалеченных, чтобы сымитировать хоть какую-нибудь динамику.

Поэтому сейчас российская пропаганда будет особенно беспощадной.

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