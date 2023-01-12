Россия приравнивает Соледар чуть ли не к Киеву, чтобы набить себе цену

12 января 2023, 20:01
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Олексій Копитько

Источник:

Алексей Копытько

Если сейчас почитать российские каналы, то Соледар – практически второй по значению город Украины после Киева.

Россияне тысячами мрут за маленький город

Россияне (а прежде всего – пул Пригожина) всеми силами раздувают значение боев за город.

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Они генерируют потоки адской лжи: о "котлах", "тысячах пленных" и так далее. Эту волну неохотно подхватывают и другие сетки.

Причина очень простая. Россиянам все труднее ответить на вопрос: "А зачем мы вообще штурмуем эти города, да еще такой ценой? Чтобы что?". Тысячи убитых, много тысяч искалеченных, чтобы сымитировать хоть какую-нибудь динамику.

Поэтому сейчас российская пропаганда будет особенно беспощадной.

Последние новости из Соледара

  • Россияне бросили все силы, чтобы захватить Соледар. Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин даже заявил, что его наемники уже полностью контролируют город.
  • На самом деле, это не так. Вооруженные Силы Украины противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно территории находится под контролем каждой из сторон.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что подступы к Соледару усеяны трупами российских оккупантов. Вражеские бойцы передвигаются прямо по телам своих погибших товарищей.
  • Разведка Великобритании заявила, что элитных российских десантников перебросили из Херсона к Соледару и Кременной.

Автор: Олексій Копитько