Россияне накрывают Херсон мощным огнем: попали в онкодиспансер

Российские оккупанты продолжают свою практику уничтожения украинских городов. Сейчас враг активно взялся за Херсон, который теперь может превратиться во второй Мариуполь или Харьков.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что за 2 декабря российские оккупанты 28 раз обстреляли территорию Херсонской области.

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Под вражеским огнем снова оказались мирные населенные пункты области.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Из-за вражеских обстрелов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, враг попал в онкологический диспансер,

– сообщил Янушевич.

Добавим, что за прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов ранения получил 1 человек. Сейчас ситуация в Херсоне непростая. Украинские специалисты возобновляют подачу воды и электроэнергии. В то же время враг не прекращает обстрелы.

"Трудно смотреть, что сюда каждый день несет "русский мир". Это артиллерийские снаряды, которые летят в жилые дома. Это ракеты, уничтожающие образовательные учреждения. Это подлая и циничная армия извергов, открывающая огонь по мирным людям. Но вместе с сине-желтым флагом в город возвращается и уверенность, что все восстановим, все отстроим", – подчеркнул глава Херсонской ОВА.

Россияне обстреливают Херсон / Фото Ярослава Янушевича

Как эвакуироваться из Херсона

Каждый день из Херсона в 15:27 отправляется эвакуационный поезд в Хмельницкий, для эвакуации используются и автобусы, помогают волонтеры. Также уехать можно в Кировоградскую область. Другие регионы Украины тоже готовятся принимать переселенцев. По всем вопросам херсонцы могут обращаться в Херсонскую ОВА.

Вместе с тем в Херсоне временно сняли запрет на пересечение Днепра в светлое время суток. Это сделали для того, чтобы эвакуировать людей с левого берега.