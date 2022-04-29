Россияне 10 раз обстреливали Луганщину, продолжаются ожесточенные бои за Орехово
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Враг ночью усиленно обстреливал Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье и Попасную. Российские военные неоднократно пытались штурмовать украинские позиции в районе Орехового и Светличного.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что 4 раза оккупанты обстреляли Лисичанск и дважды – Попасную, а в Горной общине взрывы раздавались почти без перерыва.
Актуально Оккупанты сосредоточили усилия на удержании позиций возле Харькова
Сильно пострадали жилые дома
В каждом из этих населенных пунктов имеются значительные повреждения жилого фонда, а также хозяйственных построек. Так загорелся гаражный комплекс и спасатели гасили пламя в течение нескольких часов.
Враги штурмовали позиции украинских защитников
Россияне неоднократно штурмовали наши позиции в районе Светличного и Орехового. ВСУ дают достойный отпор противнику. Однако враги, стреляя по гражданской инфраструктуре, уничтожили коммуникации, так что у местных жителей нет света, газа и воды.
Успехи украинских защитников на Донбассе:
- отбили 9 атак врага,
- уничтожили 6 танков,
- одну артиллерийскую систему,
- 12 единиц бронированной техники,
- автомобиль и зенитную установку,
- сбит самолет, крылатая ракета и пять беспилотных летательных аппаратов.
Смотрите фото разрушений в Луганской области / Фото Сергея Гайдая:
Ситуация на фронте: коротко из сводки Генштаба
- На Слобожанском направлении враг пытается удержать свои позиции вблизи Харькова, а также обстреливает украинских защитников.
- На Изюмском направлении враг не производил наступательных действий. Россияне ведут разведку оборонных позиций украинцев.
- На Донецком и Таврийском направлениях российские военные обстреливают позиции из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.
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