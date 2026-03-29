К сожалению, известно и о погибших и раненых. Об этом сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин.
Какие последствия обстрела Краматорска?
Из-за атаки повреждены многочисленные многоэтажки. Удар унес жизни по меньшей мере трех человек, в частности 13-летнего парня.
Есть информация также и о семи раненых в возрасте от 20 до 85 лет.
Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей,
– подчеркнул Филашкин.
Он также добавил, что на месте попадания работают все необходимые службы. В настоящее время устанавливается окончательное число жертв и масштабы разрушений.
Ранее сообщалось, что оккупанты отступают из Днепропетровской области и закрепляются в Донецкой, в частности, в районе Константиновки, Бахмута и Славянска. В то же время президент Зеленский подчеркивает, что идея вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности повторяет российский ультиматум.
Какие еще города оказались под прицелом россиян 29 марта?
Террор Украины вражескими дронами продолжается с ночи. Силы ПВО отрабатывали удары по российским БПЛА в Киевской области. Взрывы слышали также жители Хмельницкой и Винницкой областей.
Утром враг нанес удар по Полтаве, атаку также фиксировали в Конотопе Сумской области. А в Харькове был удар боевого дрона в Холодногорском районе, там пострадали два человека.