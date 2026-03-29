К сожалению, известно и о погибших и раненых. Об этом сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин.

Какие последствия обстрела Краматорска?

Из-за атаки повреждены многочисленные многоэтажки. Удар унес жизни по меньшей мере трех человек, в частности 13-летнего парня.

Есть информация также и о семи раненых в возрасте от 20 до 85 лет.

Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей,

– подчеркнул Филашкин.

Он также добавил, что на месте попадания работают все необходимые службы. В настоящее время устанавливается окончательное число жертв и масштабы разрушений.

Последствия атаки на Краматорск: смотрите фото ОВА

Ранее сообщалось, что оккупанты отступают из Днепропетровской области и закрепляются в Донецкой, в частности, в районе Константиновки, Бахмута и Славянска. В то же время президент Зеленский подчеркивает, что идея вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности повторяет российский ультиматум.

