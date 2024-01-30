При атаке "Шахедами" повредили энергетический объект: как это повлияет на ситуацию со светом

Россия продолжает обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины. В этот раз враг повредил один из энергетических объектов.

Россия ночью на 30 декабря запустила по Украине более 30 "Шахедов". Под ударом оказалась и критическая инфраструктура, однако последствия обстрела не критичны.

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Есть повреждения

Благодаря слаженной работе энергетиков удалось избежать перебоев в работе. В то же время, к сожалению, есть повреждение оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе.

В настоящее время продолжаются заживления промышленных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Оборудование, которое получило повреждения, планируют как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса созданного "Укрэнерго".

Последствия обстрелов

В результате вражеского обстрела произошло возгорание на подстанции на Днепропетровщине. Обесточено местное предприятие.

Также повреждены сети в Семеновской общине Черниговской области. Без электроснабжения осталось более 800 потребителей в шести населенных пунктах.

В то же время из-за боевых действий в Константиновке обесточено оборудование оператора системы распределения отключилась подстанция и бытовые потребители.

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