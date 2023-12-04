Россия активизировала ДРГ на границе с Харьковщиной: какова их цель

Наиболее активным регионом по атакам ДРГ долгое время была Сумская область, но ситуация изменилась. Последние несколько недель фиксируется попытка работы диверсионно-разведывательных групп на Харьковщине.

Оккупанты хотят сломать дух украинцев, поэтому усилили давление на всех участках. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, какие задачи могут выполнять ДРГ россиян. Также вражеские группы активизировались в Черниговской области.

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Какова их цель

"Надо понимать, что есть штатные подразделения, которые предназначены именно для выполнения диверсионно-разведывательных функций. То есть, у нас есть такие подразделения и у россиян есть такие подразделения. Нет ничего удивительного, что они работают – убивают наших граждан, военных и пограничников. У нас идет война, поэтому нет разницы Харьковская, Сумская, Черниговская или Донецкая области", – сказал Самусь.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что 3 декабря российские оккупационные войска обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области: Гранов Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Фихоловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Чугуновка Купянского района и другие.

Враг может использовать диверсионно-разведывательные группы для нескольких задач:

уточнение информации;

подготовка к операциям;

выполняются работа по нанесению ударов по критической инфраструктуре;

умышленное уничтожение украинских гражданских, солдат, пограничников для создания тяжелого психологического положения.

Также для состояния страха, когда живешь и знаешь, что в любой момент может появиться ДРГ противника, чтобы убить или нанести какой-либо ущерб инфраструктурным объектам,

– объяснил Михаил Самусь.

ДРГ – составляющая ИПСО врага

Самусь отметил, что враждебные ДРГ могут являться частью информационно-психологических операций. Иногда ИПСО проводятся не только в информационном пространстве, но и совершаются реальные убийства и теракты, чтобы нанести противнику максимальное психологическое давление.

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На самом деле теракты предназначены для того, чтобы оказывать информационно-психологическое давление на население, руководство государства и создание такого ощущения нестабильности, ощущение того, что что-то идет не по плану.

– подчеркнул заместитель директора Центра исследований армии.

Кроме того, Россия повсюду усилила свое давление – на фронте и сети. Оккупанты постоянно вбрасывают нарративы, из-за которых возникают конфликты между украинцами. Поэтому любую информацию следует воспринимать спокойно, проверив ее из трех источников.

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