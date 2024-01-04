Об этом отметил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. В разговоре с 24 Каналом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил действия и цели российских оккупантов.

Смотрите также Авто сгорело дотла, порубило здания: видео последствий ракетного удара по Кропивницкому

Бои на фронте

Российские оккупанты имеют две цели. На Авдеевском направлении захватить непосредственно Авдеевку и продвигаться дальше на запад.

"Если мы говорим об Ореховском, Запорожском направлении, там враг пытается вернуть утраченные населенные пункты – Работино, Вербовое, и фактически вытеснить позиции украинских войск из тех мест, которые были освобождены в результате нашего контрнаступления. То есть это на сегодняшний день цель, там идут комбинированные бои, где-то враг пытается продвинуться, где-то наши силы наоборот отражают эти удары, но ситуация действительно усложнилась", – отметил Мусиенко.

По словам Тарнавского, за прошедшие сутки (по состоянию на 4 января) враг нанес 25 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 47 боевых столкновений и совершил 875 артобстрелов в районе работы ОСУВ "Таврия".

"Что касается Авдеевского направления, то там идут активные боевые действия. У врага были определенные тактические достижения. Но операция по обороне там продолжается. Ситуация существенных изменений не претерпела из-за увеличения боевых столкновений. Это связано с тем, что произошла перегруппировка позиций российских войск, они перебросили дополнительное подкрепление на Бахмутское направление, на Авдеевское и так же на Купянское, откуда планируют возобновлять боевые действия на Синьковку", – рассказал Мусиенко.

В то же время, он добавил, что данные действия врага не привели к прорыву фронта, на что россияне рассчитывали. Украинские Силы оброны контролируют оперативную обстановку.

Война России против Украины: последние новости