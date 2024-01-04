Об этом отметил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. В разговоре с 24 Каналом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил действия и цели российских оккупантов.
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Бои на фронте
Российские оккупанты имеют две цели. На Авдеевском направлении захватить непосредственно Авдеевку и продвигаться дальше на запад.
"Если мы говорим об Ореховском, Запорожском направлении, там враг пытается вернуть утраченные населенные пункты – Работино, Вербовое, и фактически вытеснить позиции украинских войск из тех мест, которые были освобождены в результате нашего контрнаступления. То есть это на сегодняшний день цель, там идут комбинированные бои, где-то враг пытается продвинуться, где-то наши силы наоборот отражают эти удары, но ситуация действительно усложнилась", – отметил Мусиенко.
По словам Тарнавского, за прошедшие сутки (по состоянию на 4 января) враг нанес 25 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 47 боевых столкновений и совершил 875 артобстрелов в районе работы ОСУВ "Таврия".
"Что касается Авдеевского направления, то там идут активные боевые действия. У врага были определенные тактические достижения. Но операция по обороне там продолжается. Ситуация существенных изменений не претерпела из-за увеличения боевых столкновений. Это связано с тем, что произошла перегруппировка позиций российских войск, они перебросили дополнительное подкрепление на Бахмутское направление, на Авдеевское и так же на Купянское, откуда планируют возобновлять боевые действия на Синьковку", – рассказал Мусиенко.
В то же время, он добавил, что данные действия врага не привели к прорыву фронта, на что россияне рассчитывали. Украинские Силы оброны контролируют оперативную обстановку.
Война России против Украины: последние новости
- На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районе Синковки, а на Бахмутском – 4 атаки вблизи Богдановки и Андреевки. На Авдеевском направлении бойцы Сил обороны сдерживают врага, который не оставляет попыток захватить город.
- Россияне продолжают стягивать технику на Запорожское направление и перебрасывают личный состав. Таким образом, враг не оставляет попыток отразить утраченные позиции.
- В то же время, на временно оккупированных территориях горячо. 4 января в Токмаке раздались мощные взрывы. Коллаборанты заявили о работе знаменитого российского "пе-ве-о".
- На утро 4 января россияне ударили ракетами по Курахово Донецкой области. В результате разрушена гражданская инфраструктура.