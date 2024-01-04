Про це зазначив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. У розмові з 24 Каналом керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив дії та цілі російських окупантів.

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Бої на фронті

Російські окупанти мають дві цілі. На Авдіївському напрямку – захопити безпосередньо Авдіївку і просуватися далі на захід.

"Якщо ми говоримо про Оріхівський, Запорізький напрямок, там ворог намагається повернути втрачені населені пункти – Роботине, Вербове, і фактично витіснити позиції українських військ з тих місць, які були звільнені внаслідок нашого контрнаступу. Тобто це є на сьогоднішній день ціль і мета, там ідуть комбіновані бої, десь ворог намагається просунутись, десь наші сили навпаки відбивають ці удари, але ситуація дійсно ускладнилась", – зазначив Мусієнко.

За словами Тарнавського, минулої доби (станом на 4 січня) ворог завдав 25 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 875 артобстрілів в районі роботи ОСУВ "Таврія".

"Що стосується Авдіївського напрямку, то там ідуть активні бойові дії. У ворога були певні тактичні здобутки. Але операція з оборони там триває. Ситуація істотних змін не зазнала через те, що збільшились бойові зіткнення. Це пов'язано з тим, що відбулося певне перегрупування позицій російських військ, вони перекинули додаткове підкріплення на Бахмутський напрямок, на Авдіївський і так само на Куп'янський, звідки планують поновлювати бойові дії на Синьківку", – розповів Мусієнко.

Водночас він додав, що дані дії ворога не призвели до прориву фронту, на що росіяни розраховували. Українські Сили оброни контролюють оперативну обстановку.

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