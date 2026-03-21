Вычисляем их, – в Силах обороны Юга рассказали, как изменились действия россиян с наступлением тепла

Россияне не прекращают активных боевых действий на поле боя. С приходом весны оккупанты будут только усиливать наступление, ведь будет появляться больше возможностей, чтобы скрывать технику и личный состав.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что через некоторое время изменится палитра поля боя. Говорится о том, что на деревьях появятся зеленые листья, которых так ждут оккупанты.

Смотрите также Новые прорывы на Сумщине, планы на Орехов и штурмы Константиновки: как изменилась линия фронта за неделю

Как действует противник на фронте?

Владислав Волошин подчеркнул, что противник сейчас пытается подтягивать ближе к линии боевого соприкосновения свою бронетехнику, чтобы спрятать ее где-то в укрытиях.

Чтобы, когда станет зеленее, атаковать наши позиции. Но мы вычисляем врага и уничтожаем его ежедневно,

– сказал он.

Силы обороны Юга за минувшие сутки, 20 марта 2026 года, уничтожили 7 боевых бронированных машин россиян.

Важно! Военное командование России сменило руководителя силы на Сумском направлении. Новый командир направляет своих людей в массированные штурмы. Это приводит к серьезным потерям России на поле боя. Однако командир утверждает, что это имеет успех, преувеличивая достижения на этом участке фронта.

Украинские военные не дают противнику подтягивать технику, чтобы он в будущем не использовал ее для наступления на наши позиции.

Кроме того, враг на 20% увеличил количество артиллерийских обстрелов и боеприпасов, которые применяет во время этих атак. Россияне также увеличивают применение дронов-камикадзе (на фронте – 24 Канал),

– отметил представитель Сил обороны Юга Украины.

То есть увеличивается огневая активность противника на поле боя. Главной причиной является улучшение погодных условий. Это влияет на общую картину боевых действий.

Какова ситуация на фронте?