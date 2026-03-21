Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що через певний час зміниться палітра поля бою. Мовиться про те, що на деревах з'явиться зелене листя, на яке так чекають окупанти.

Як діє противник на фронті?

Владислав Волошин підкреслив, що противник зараз намагається підтягувати ближче до лінії бойового зіткнення свою бронетехніку, щоб заховати її десь в укриттях.

Щоб, коли стане зеленіше, атакувати наші позиції. Але ми вираховуємо ворога і знищуємо його щодня,

– сказав він.

Сили оборони Півдня за минулу добу, 20 березня 2026 року, знищили 7 бойових броньованих машин росіян.

Важливо! Військове командування Росії змінило керівника сили на Сумському напрямку. Новий командир направляє своїх людей у масовані штурми. Це призводить до серйозних втрат Росії на полі бою. Проте командир стверджує, що це має успіх, перебільшуючи здобутки на цій ділянці фронту.

Українські військові не дають противнику підтягувати техніку, щоб він у майбутньому не використовував її для наступу на наші позиції.

Крім того, ворог на 20% збільшив кількість артилерійських обстрілів і боєприпасів, які застосовує під час цих атак. Росіяни також збільшують застосування дронів-камікадзе (на фронті – 24 Канал),

– зауважив речник Сил оборони Півдня України.

Тобто збільшується вогнева активність противника на полі бою. Головною причиною є покращення погодних умов. Це впливає на загальну картину бойових дій.

Яка ситуація на фронті?