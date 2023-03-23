Начинают активность на новых направлениях, – Жданов объяснил замысел россиян на фронте

Ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях остается без изменений. В то же время оккупанты начинают активные действия на новых оперативных направлениях.

Так, на Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Она остается стабильной и контролируемой. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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У россиян новый замысел на фронте

Кроме того, на этих направлениях не замечено формирование группировок врага. В то же время, на Северском и Слобожанском направлениях не утихают обстрелы Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

На линии фронта в Луганской области продолжаются бои, противник пытается совершать наступательные действия, особенно на Купянском и Лиманском направлениях. Однако успеха не имеют. Они пытаются растянуть силы,

– сообщил военный эксперт.

По его словам, украинские защитники стабилизировали Бахмут, потому россияне ничего не могут там сделать. Они продвигаются на 100 – 200 метров на отдельных участках, в том числе на северном и южном флангах города.

"По состоянию на сегодня россияне пытаются активировать боевые действия на Купянском и Лиманском направлениях. Они пытаются наступать от Кременной в сторону Лимана, а на севере – в сторону Купянска. Однако это не приносит им успеха – мы отбиваем все атаки", – сказал военный эксперт.

Жданов о ситуации на фронте: смотрите видео

Следовательно, у оккупационного войска не получается растянуть Силы обороны Украины. А это основной замысел российских захватчиков. В частности, в последнее время активизировались Авдеевка и Купянск. Таким образом, враг пытается отвлечь наше внимание и заставить перебрасывать резервы из Бахмута.

Однако Силы обороны Украины продолжают успешно держать там оборону. Так, 22 марта в Бахмут даже приезжал президент Владимир Зеленский.

Россия расконсервирует танки, которые Сталин ставил на хранение

Впрочем, западные источники говорят о немного другой ситуацию. По их информации Россия готовится к новому наступлению на Донецком направлении.

Трудно сказать, как оно будет происходить, поскольку сейчас мы не наблюдаем формирования ударной группировки,

– заметил Жданов.

Однако в России были замечены танки Т-54 и Т-55, которые двигаются в сторону Украины. Это танки, которые ставились на хранение еще при живом Сталине. По мнению Жданова, не так далеко то время, когда оккупанты начнут снимать с хранения танки Т-34 "с красными знаменами на башне".

Интересно, что россияне пропустили танки Т-62, Т-72 и Т-80. Вероятно, там все так плохо, что они решили расконсервировать Т-54 и Т-55.