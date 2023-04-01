К чему готовятся оккупанты на Запорожском направлении: Мусиенко объяснил активность россиян
Российские оккупанты активизировались на Запорожском направлении в районе Гуляйполя и Орехового. Там фиксируется усиление обстрелов и перебрасывание дополнительных войск врага.
Дело в том, что захватчики видят, что украинские войска подтягивают подкрепление в те места, где идут активные боевые действия на Востоке. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Враг пытается растянуть линию фронта
Следовательно, когда все вражеские атаки будут отбиты и оккупанты начнут истощаться у украинских сил, может появиться пространство для маневра, чтобы точечно улучшить свое тактическое положение. Этого и боятся российские оккупанты.
Речь даже не о большом контрнаступлении ВСУ, а просто улучшении и отстранении линии фронта, а также уничтожении отдельных позиций противника. Например, разжимание "клещей" вокруг Бахмута или Авдеевки Донецкой области.
Для того чтобы растянуть нашу линию обороны, российское командование задумало оживление и увеличение интенсивности боев и атак на других направлениях, в частности на Запорожском,
– объяснил военный эксперт.
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Оккупанты готовятся к обороне
Подкрепление российских захватчиков, которое поступает на Запорожское направление, выполняет комбинированные задачи. Одни ближе подходят к линии фронта, а у остальных другая задача.
Такой рост российских войск может свидетельствовать, что они готовятся к переходу в атаку. Атака не имеет какой-либо глобальной цели, кроме растягивания нашей линии обороны. Однако определенная часть их войск задействована в задачах по организации обороны,
– заметил военный эксперт.
По его словам, эта часть оккупационного войска строит фортификационные сооружения, роет окопы и располагает блиндажи. То есть выполняет комбинированные задачи.
С одной стороны это свидетельствует о том, что интенсивность боев может возрасти и россияне отважатся на наступательные действия на определенных участках. С другой – можно констатировать, что это расчет врага на подготовку оборонительных позиций на оккупированных территориях из-за страха контрнаступления ВСУ.
Ситуация на других направлениях: коротко
- Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток 31 марта Вооруженные Силы Украины отразили 70 атак противника по указанным направлениям.
- В Генштабе сообщили, что самые интенсивные бои сейчас продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил России.