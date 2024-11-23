Задействовали абсолютно все: где больше всего давят россияне на Юге

На Юге россияне больше всего давят на Времовском отрезке. К боям привлечена авиация, пехота, артиллерия и не только. Враг стремится продолжить наступательные действия на Покровско-Кураховском направлении.

Также вражеская активность сохраняется на Приднепровском направлении, где россияне пытаются захватить острова, которые контролируют ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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О боях на Времовском плацдарме

Российские оккупанты давят на Времовском отрезке возле Большой Новоселки, где расположен транспортный узел. За 22 ноября произошло более 30 штурмов. Интенсивность боев ежедневно растет.

Враг имеет определенные тактические продвижения, но вынужден перебрасывать резервы. Однако не дополнительные, а внутренние, которые пытается найти на Запорожском направлении.

Россияне сосредоточились в районе Времовки, чтобы реализовать оперативный замысел – продолжить наступательные действия на Покровско-Кураховском направлении.

Здесь привлечено абсолютно все: и механизированная компонента, и авиационная компонента, конечно, что пехота, и соответственно активно работает артиллерия,

– сказал Сергей Братчук.

Бои возле Временки: смотрите на карте

О ситуации на Приднепровском направлении

Братчук рассказал, что активность российских военных сохраняется также на Приднепровском направлении. Они стремятся завладеть островами по ту сторону Днепра. Но огневой контроль со стороны Сил обороны Украины не дает врагу возможности продвигаться.

У россиян есть определенные проблемы с плавсредствами. Однако диверсионно-разведывательные группы, которые все-таки пытаются добраться до островов и закрепиться, как правило, уничтожаются. Также активно работает авиация.

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Какие угрозы есть для Запорожья

На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки оккупанты атакуют КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

Потерпает и Запорожье. Наибольшая угроза для города – использование управляемых авиационных бомб.

"Враг пытается нанести удар по мирному населению, и мирное население в этом плане больше всего страдает", – констатировал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".