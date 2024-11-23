Також ворожа активність зберігається на Придніпровському напрямку, де росіяни намагаються захопити острови, які контролюють ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Не пропустіть ГУР вдарило по полігону на Запоріжжі, де росіяни вивчали такмед

Про бої на Времівському плацдармі

Російські окупанти тиснуть на Времівському відтинку біля Великої Новосілки, де розташований транспортний вузол. За 22 листопада відбулося понад 30 штурмів. Інтенсивність боїв щодня зростає.

Ворог має певні тактичні просування, але змушений перекидати резерви. Однак не додаткові, а внутрішні, які намагається знайти на Запорізькому напрямку.

Росіяни зосередилися у районі Времівки, аби реалізувати оперативний задум – продовжити наступальні дії на Покровсько-Курахівському напрямку.

Тут залучено абсолютно все: і механізована компонента, і авіаційна компонента, звичайно, що піхота, і відповідно активно працює артилерія,

– сказав Сергій Братчук.

Бої біля Времівки: дивіться на карті

Про ситуацію на Придніпровському напрямку

Братчук розповів, що активність російських військових зберігається також на Придніпровському напрямку. Вони прагнуть заволодіти островами по той бік Дніпра. Але вогневий контроль з боку Сил оборони України не дає ворогу можливості просуватися.

У росіян є певні проблеми з плавзасобами. Проте диверсійно-розвідувальні групи, які все-таки намагаються дістатися до островів та закріпитися, як правило, знищуються. Також активно працює авіація.

Дивіться також Росіяни тиснуть на Харківщині, складна ситуація в Кураховому: огляд бойових дій від ISW

Які загрози є для Запоріжжя

На Оріхівському напрямку у районі Малої Токмачки окупанти атакують КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

Потерпає і Запоріжжя. Найбільша загроза для міста – використання керованих авіаційних бомб.

"Ворог намагається завдати удару по мирному населенню, і мирне населення у цьому плані найбільше страждає", – констатував речник Української добровольчої армії "Південь".