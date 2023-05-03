Готовы платить миллионы: россияне массово заинтересовались гражданством Кыргызстана

В последний год россияне начали активно получать гражданство Кыргызстана. Они ведь имеют возможность сделать это по упрощенной форме.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка издания "МедиаХаб" (Кыргызстан) Эльвира Султанмурат кизы. Она отметила, что среди этнических киргизов есть много недовольных такой ситуацией.

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Количество резко возросло

Она сообщила, что "МедиаХаб" провело расследование, по результатам которого выяснилось: в сети предоставляется очень много услуг по получению гражданства Кыргызстана. И стоят они достаточно дорого – до 1 миллиона рублей.

Затем стало известно, что до 2022 года было очень мало среди россиян, желающих получить гражданство Кыргызстана. А начиная с 2022 года их количество резко возросло.

"В 2022 году 730 человек российской национальности получили гражданство Кыргызстана. Среди них более 60 – россияне", – подчеркнула журналистка.

Какие причины

Среди причин, побуждающих россиян стать гражданами Кыргызстана, она назвала мобилизационные мероприятия в России. Ведь среди желающих получить гражданство подавляющее большинство – мужчины, по возрасту подпадающие под мобилизацию.

Еще одна причина – обход санкций, ведь россияне, получившие паспорт Кыргызстана, могут путешествовать по миру, свободно пользоваться банковскими услугами, совершать международные покупки. Среди таких россиян есть эксчиновники, бизнесмены, юристы, спортсмены – люди, которым есть что терять,

– подчеркнула она.

Один из российских бизнесменов еще до получения гражданства, открыл в Кыргызстане две компании, поставляющие в Россию дорогие автомобили через Китай, США, Европу в обход санкций.

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Процедуру могут усложнить

"Также среди этих россиян есть те, кто родился в Кыргызстане и сейчас возвращается, получая новое гражданство нашей страны. А также есть этнические киргизы, которые родились здесь, но потом переехали в Россию, получили там гражданство. Но сейчас возвращаются на родину", - пояснила Эльвира Султанмурат кизы.

После публикации расследования издания "МедиаХаб" в Кыргызстане оказалось много недовольных, что россияне могут так легко получить гражданство страны по упрощенной форме.

Как выяснилось в 1999 году, было подписано Кыргызстаном, Россией, Беларусью и Казахстаном соглашение, по которому граждане этих стран могут получать гражданство одной из трех других по упрощенной процедуре. И именно в 2022 году преимуществами этого соглашения и воспользовались граждане России,

– отметила журналистка.

По прогнозу издания "МедиаХаб", количество россиян, желающих получить гражданство Кыргызстана, будет расти, потому что получить его очень легко.

"Однако очень большое количество недовольных такой ситуацией этнических киргизов, которые долго не могут получить гражданство Кыргызстана. Поэтому процедуру получения гражданства для россиян могут усложнить", - подчеркнула Эльвира Султанмурат кизы.

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