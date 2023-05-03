Про це 24 Каналу розповіла журналістка видання "МедіаХаб" (Киргизстан) Ельвіра Султанмурат кизи. Вона зауважила, що серед етнічних киргизів є багато незадоволених такою ситуацією.

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Кількість різко зросла

Вона повідомила, що видання "МедіаХаб" провело розслідування, за результатами якого з'ясувалось: в мережі надається дуже багато послуг з отримання громадянства Киргизстану. І коштують вони доволі дорого – до 1 мільйона рублів.

Потім стало відомо, що до 2022 року дуже мало було серед росіян, які бажають отримати громадянство Киргизстану. А починаючи з 2022 року їхня кількість різко зросла.

"У 2022 році 730 людей російської національності отримали громадянство Киргизстану. Серед них понад 60 – росіяни", – підкреслила журналістка.

Які причини

Серед причин, що спонукають росіян стати громадянами Киргизстану вона назвала мобілізаційні заходи в Росії. Адже серед бажаючих отримати громадянство переважна більшість -- чоловіки, які за віком підпадають під мобілізацію.

Ще одна причина – оминання санкцій, адже росіяни, які отримали паспорт Киргизстану можуть мандрувати світом, вільно користуватися банківськими послугами, здійснювати міжнародні покупки. Серед таких росіян є ексчиновники, бізнесмени, юристи, спортсмени – люди, яким є що втрачати,

– наголосила вона.

Один з російських бізнесменів ще до отримання громадянства, відкрив у Киргизстані дві компанії, які поставляють в Росію дорогі автомобілі через Китай, США, Європу в обхід санкцій.

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Процедуру можуть ускладнити

"Також серед цих росіян є ті, хто народилися Киргизстані і зараз повертаються, отримуючи нове громадянство нашої країни. А також є етнічні киргизи, що народились тут, але потім переїхали до Росії, отримали там громадянство. Але зараз повертаються на батьківщину", – пояснила Ельвіра Султанмурат кизи.

Після публікації розслідування видання "МедіаХаб" у Киргизстані виявилось багато незадоволених у тому, що росіяни можуть так легко отримати громадянство країни за спрощеною формою.

Як з'ясувалось у 1999 році була підписана Киргизстаном, Росією, Білоруссю та Казахстаном угода, відповідно до якої громадяни цих країн можуть отримувати громадянство одної з трьох інших за спрощеною процедурою. І саме у 2022 році перевагами цієї угоди і скористались громадяни Росії,

– зазначила журналістка.

За прогнозом видання "МедіаХаб" кількість росіян, які бажають отримати громадянство Киргизстану, буде зростати, тому що отримати його дуже легко.

"Однак дуже велика кількість незадоволених такою ситуацією етнічних киргизів, які тривалий час не можуть отримати громадянство Киргизстану. Тому процедуру отримання громадянства для росіян можуть ускладнити", – підкреслила Ельвіра Султанмурат кизи.

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