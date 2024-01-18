Россияне атаковали 33 дронами-камикадзе: сколько удалось уничтожить

Россия ночью против 18 января снова атаковала Украину дронами. Наши военные уничтожили большую часть враждебных целей.

Кроме того, Россия ударила по Украине ракетами из Белгородской области. Это оружие враг направил по Харьковской области.

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Какие последствия ночной атаки россиян по Украине

Россия ночью против 18 января 2024 года атаковала Украину:

33 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и Курской области России;

двумя управляемыми зенитными ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.

Основные направления удара – юг и север. Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БпЛА,

– рассказали военные.

Они также отметили, что несколько вражеских дронов не достигли своих целей.

Воздушные силы ВСУ рассказали, что дроны сбивали:

зенитные ракетные подразделения,

мобильные огневые группы,

средства РЭБ.

Известно, что наши военные сбили вражеские беспилотники в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.



Какие последствия атаки дронами

Что происходило в Украине ночью