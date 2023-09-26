Россияне атаковали Черкасчину "Шахедами": 4 цели сбили, но есть попадание

Ночью 26 сентября Россия атаковала дронами-камикадзе Черкасчину. К сожалению, в результате обстрела есть попадание.

Попадание зафиксировали в инфраструктурный объект. Сейчас вся информация выясняется.

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Враг обстрелял Черкасщину

Как рассказали в ОВА, ночью враг атаковал Черкасскую область "Шахедами". Силами ПВО были сбиты 4 воздушные цели противника.

Однако есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно, без пострадавших.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий,

– отметили в ОВА.

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