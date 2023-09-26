Россияне атаковали Черкасчину "Шахедами": 4 цели сбили, но есть попадание
26 сентября 2023, 08:28Читати новину українською
Источник:Игорь Табурец
Ночью 26 сентября Россия атаковала дронами-камикадзе Черкасчину. К сожалению, в результате обстрела есть попадание.
Попадание зафиксировали в инфраструктурный объект. Сейчас вся информация выясняется.
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Враг обстрелял Черкасщину
Как рассказали в ОВА, ночью враг атаковал Черкасскую область "Шахедами". Силами ПВО были сбиты 4 воздушные цели противника.
Однако есть попадание в инфраструктурный объект. Предварительно, без пострадавших.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий,
– отметили в ОВА.
Массированная атака России по Украине 26 сентября: все, что известно
- В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed".
- Зафиксированы пуски 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – Крым).
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
- По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
- Отмечается, что за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока самолетов, двадцать из них – на огневое поражение противника.
- Со взрыва началось утро и в Кривом Роге. Прилет произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется. Впрочем, начальник Криворожского РВА Ситниченко пишет, что никто не пострадал.
- Кроме того, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы ПВО сбили большинство дронов. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали 2 водителя грузовиков. Одному из них на месте оказали медпомощь, другого с тяжелой травмой руки госпитализировали.
- Также повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.