Из-за вражеских атак ночью 8 октября было затруднено движение поездов Нежинского направления. Пассажирские составы будут двигаться по измененным маршрутам, некоторые поезда будут задерживаться или вообще не будут курсировать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие изменения в движении поездов Укрзализныци на Нежинском направлении?

В Укрзализныце рассказали, что по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:

№46 Ужгород – Харьков;

№113 Харьков – Львов;

№786 Киев – Терещенская;

№116 Киев – Сумы;

779 Сумы – Киев;

787 Терещенская – Киев.

Кроме того, поезда 143/144 Сумы – Львов и 45/46 Ужгород – Харьков задерживаются на 2 часа.

Также 8 октября временно не будут курсировать поезда:

№6901 Носовка – Киев (Северная);

№6903 Нежин – Киев-Волынский;

№6907 Нежин – Киев (Северная);

№6909 Нежин – Киев (Северная);

№6674 Немешаево – Святошин.

В Укрзализныце отметили, что по измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:

№895 Конотоп – Фастов;

№892/891 Фастов – Славутич.

Детали относительно атаки также рассказал городской голова Нежина Александр Колода. Он отметил, что враг применил 12 "Шахедов" для удара по товарному эшелону на перегоне "Носовка-Нежин".

В результате атаки повреждены пути железнодорожного полотна сообщения Нежин-Киев. Перевозки в указанном направлении пока приостановлены. Поезда из Киева временно курсируют до станции Носовка,

– написал Колода.

Кроме того, по словам чиновника, разрушениям подверглась складская инфраструктура Укрзализныци. Произошел пожар по всей площади крыши.

После отбоя воздушной тревоги в Нежине и районе сразу начнутся ремонтно-восстановительные работы.

Где россияне атакуют железную дорогу Украины?