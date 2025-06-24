Россияне атаковали Днепр: есть жертвы, пострадавшие и разрушения

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. Утром 24 июня враг нанес удар по Днепру.

В результате этого там возник пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и мэра Днепра Бориса Филатова.

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Какие последствия атаки на Днепропетровщину

Из-за российской атаки в Днепре повреждено общежитие, гимназию и админздание. Кроме этого, пострадали 14 школ и детских садов, городская больница и поликлиника. Есть значительные разрушения в частном секторе. Известно по меньшей мере об одном погибшем.

Также изуродован поезд №52 Одесса – Запорожье. Его пассажиры получили травмы, им оказывают медицинскую помощь. В Укрзализныце сообщили, что, к счастью, обошлось без жертв.

Там отмечают, что для доставки пассажиров в Запорожье, назначен дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

Кроме этого, Россия также попала по городу Самар Днепропетровской области. Детали пока уточняются.

Напомним, что ранее в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской области. Позже там предупредили о по меньшей мере двух скоростных целях на город. Около 11:00 местные заявляли, что в Днепре были слышны взрывы.