Россияне атаковали Днепропетровскую область: в Днепре и Павлограде есть повреждения
Источник:Сергей Лысак
Россия продолжает наносить циничные удары по мирным городам Украины. В ночь на 12 октября под их прицелом оказалась Днепропетровская область.
В результате российской атаки есть повреждения в Днепре и Павлограде. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА.
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Какие последствия атаки на Днепропетровскую область
В ночь на 12 октября россияне атаковали Днепропетровскую область. В частности, под ударом оказались Днепр и Павлоград.
Громко этой ночью было и в Днепре – в городе в результате вражеской атаки повреждены облицовки стен и несколько окон многоэтажки. А еще в Павлоградском районе. Там изуродованный частный дом,
– сообщил Лысак.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
К слову, российские войска в ночь на 12 октября также нанесли удар по Запорожью. Под ударом оказались жилые дома и предприятие. В результате атаки пострадали три человека, в частности 12-летняя девочка, врачи оказали всем помощь.