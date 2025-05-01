Россияне атаковали Харьков: в городе зафиксировано попадание БпЛА

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российские военные неустанно атакуют украинские города и села ударными беспилотниками.

На этот раз под ударом оказался Харьков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

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Что известно об атаке на Харьков

По данным городского головы Харькова, сегодня, 1 мая, было зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния" в Киевском районе города.

Зафиксировано попадание БпЛА типа "Молния" в Киевском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,

– рассказал Терехов.

Позже он также уточнил, что дрон попал в землю возле гаражного кооператива.

Заметим, что россияне постоянно обстреливают Харьковскую область. В частности, 30 апреля российская армия атаковала город Южное шестью ударными беспилотниками. В результате этого возникли пожары, поврежден многоквартирный двухэтажный дом, пять частных домовладений и шесть автомобилей.

Кроме этого, пострадали 12 человек, среди них семеро детей, а именно пять девочек в возрасте от 1 года 2 месяцев до 15 лет и два мальчика в возрасте 5 и 13 лет. В прокуратуре уже начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления.