Россия атаковала Хмельнитчину "Кинжалами": есть ли попадания и пострадавшие
Источник:Сергей Тюрин
Утром 7 октября в Хмельницкой области прогремели взрывы. Оккупанты атаковали ракетами "Кинжал".
Взрывы в Хмельницкой области прогремели около 08:33. Какие последствия российской атаки, рассказал председатель ОВА Сергей Тюрин в телеграм-канале.
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Последствия атаки "Кинжалами" на Хмельницкую область сегодня
Председатель ОВА констатировал, что утром во время воздушной тревоги российские военные атаковали Хмельницкую область ракетами.
Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было. По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших нет. Пожаров не зафиксировано,
– заявил Сергей Тюрин.
Заметим, что тревогу по всей Украине объявили в 08:27. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за взлета российского МиГ-31К. Уже вскоре написали, что "Кинжал" на Староконстантинов.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.