Вибухи у Хмельницькій області прогриміли близько 08:33. Які наслідки російської атаки, розповів голова ОВА Сергій Тюрін у телеграм-каналі.
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Наслідки атаки "Кинджалами" на Хмельницьку область сьогодні
Голова ОВА констатував, що вранці під час повітряної тривоги російські військові атакували Хмельницьку область ракетами.
Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано,
– заявив Сергій Тюрін.
Зауважимо, що тривогу по всій Україні оголосили о 08:27. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку через зліт російського МіГ-31К. Уже незабаром написали, що "Кинджал" на Старокостянтинів.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.