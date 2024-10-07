Зранку 7 жовтня Росія атакувала Україну гіперзвуковими ракетами. У Києві відзвітували про роботу протиповітряної оборони.

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Як відпрацювали сили ППО

За попередньою інформацією, усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків. мовиться про Голосіївський та Солом’янський райони.

За інформацією на 9:10 у місті обійшлось без руйнувань та постраждалих. Інформацію уточнюють.

Крім цього, також під час тривоги вибухи чули на Хмельниччині.

Росія часто використовує "Кинджали" для того, щоб атакувати Україну. Зокрема, перед цим, вона запускала ці ракети вдень 27 вересня росіяни підняли в повітря 2 борти МіГ-31К і запустили дві ракети "Кинджал". Під ударом другий день поспіль опинилося місто Старокостянтинів.

Також вранці 26 вересня росіяни тричі піднімали МіГ-31К. Зокрема двічі ворог атакував Хмельниччину. Щонайменше окупанти застосували 4 аеробалістичні ракети для ударів по Старокостянтинову.