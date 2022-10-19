Россияне атаковали Энергодар: повредили подстанцию, город частично без света и воды

Бойцы Путина ночью 19 октября обстреляли Энергодар Запорожской области. В результате удара повреждена одна из подстанций. В городе проблемы с электроснабжением и водой.

Ночью 19 октября российские захватчики обстреляли Энергодар. Важно, что в этом городе находится Запорожская АЭС. Так что оккупанты продолжают террор украинцев.

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В результате российской атаки повреждена подстанция в Энергодаре

Мэр Энергодара сообщил, что сначала враг атаковал промышленные зоны. С полуночи оккупанты начали обстреливать сам город. По состоянию на 07:30 утра обстрелы не утихли.

Дмитрий Орлов отметил, что уже известно о повреждении одной из подстанций и здания исполнительного комитета городского совета. Из-за российской атаки в Энергодаре проблемы со светом и водой.

Информации о пострадавших среди гражданского населения города пока нет. Орлов призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать правила двух стен.

Энергодар оказался в оккупации еще в начале полномасштабной войны. С этого времени российские захватчики неоднократно обстреливали город. В частности, и Запорожскую АЭС. Оккупанты пытались обвинить в обстрелах атомной электростанции Украину. Однако это полная ложь.

Оккупанты атаковали Запорожскую область с С-300

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские захватчики атаковали один из поселков в Запорожье. Враг ударил ракетами из С-300 по объекту критической инфраструктуры.

На объекте возник пожар, оперативно ликвидированный спасателями. Пострадавших нет,

– отметил Александр Старух.



Оккупанты атаковали Запорожье ракетами с С-300 / Фото Запорожской ОВА

Где расположен Энергодар: смотрите карту

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Что происходит на Запорожской АЭС: последние новости

Накануне оккупанты снова похитили двух работников Запорожской АЭС. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

17 октября российские захватчики задержали и увезли начальника службы информационных технологий АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека. Пока неизвестно ни место их пребывания, ни в каком состоянии похищенные находятся.

В "Энергоатоме" призвали генерального директора МАГАТЭ и все международное сообщество приложить все усилия и максимум усилий для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов. Детальнее об этом читайте в материале 24 канала.

Ранее на Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Это произошло в результате нового обстрела российскими военными. Глава МАГАТЭ Гросси сообщал, что оккупанты оказывают "недопустимое давление" на украинский персонал.

Кстати, Гросси поехал на переговоры к Путину, ведь ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной.

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