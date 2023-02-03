Россияне ночью обстреляли "Эпицентр" в Херсоне, загорелся отдел пиротехники

Российские оккупанты атаковали "Эпицентр" в Херсоне. К сожалению, в результате атаки вспыхнул пожар.

По данным телеграм-каналов, россияне атаковали торговый центр в ночь на 3 февраля, пишет 24 Канал. По данным спасателей, враги попали в отдел с пиротехническими изделиями.

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Что известно о пожаре в Херсоне

Ночью 3 февраля произошел пожар в складских помещениях одного из торговых центров. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками,

– рассказали в ГСЧС.

Также добавили, что впоследствии россияне начали повторные обстрелы. Спасатели сообщили, что им удалось спасти 8 единиц техники и прилегающие к зданию стеллажи со строительными материалами общей площадью 600 квадратных метров.

На месте происшествия работали 39 спасателей и 9 единиц техники. По состоянию на 9:53 3 февраля спасатели продолжали ликвидировать пожар.

По данным Суспільного, в "Эпицентре" выгорело около половины здания торгового центра.

Россияне атаковали "Эпицентр" в Херсоне / Фото Суспільного и ГСЧС

Российские захватчики атаковали торговый центр в Херсоне: смотрите видео

Как выглядит "Эпицентр" в Херсоне: смотрите видео

В Херсонском городском совете заявили, что по состоянию на 9 утра 3 февраля оккупанты 9 раз атаковали город.

По одному из торговых центров Херсона ударили ориентировочно в полночь на 3 февраля. Кроме того, оккупанты атаковали территорию судостроительного завода. К счастью, люди не пострадали.

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