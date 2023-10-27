Россияне атаковали Юг дронами: один из них попал в объект инфраструктуры, вспыхнул пожар

В ночь на 27 октября российские захватчики атаковали Юг дронами-камикадзе. К сожалению, в некоторых регионах есть попадания.

В результате обстрела возник пожар. Сейчас на месте работают спасатели. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Гуменюк, этой ночью враг испытывал снова нас дроновыми атаками. Это было выискивание новой тактики. Таким образом, захватчики пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективным.

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Так, враг дважды атаковал южные регионы, были направлены по 3 дрона. Их общее количество – 6, из них 5 были уничтожены.

2 – в Николаевской области, 3 – в Херсонской области. К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры, возник пожар. Но он не критичный, локализован. Спасатели работают. Главное, что люди не пострадали,

– отметила Гуменюк.

Позже Виталий Ким подтвердил, что Николаевщина подверглась вражеской атаке БПЛА типа "Shahed 131/136". Два из них были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

В то же время за пределами города Вознесенск был зафиксирован удар вражескими БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм. К сожалению, 8 спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники. В настоящее время 4 сотрудника находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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